الصين: رد فعل الولايات المتحدة على فيروس كورونا "يثير الذعر وينشره"

وطن: انتقدت الصين، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الاميركية، لفرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا المستجد، واتهمت واشنطن بـ"اثارة الذعر ونشره".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيانغ، بحسب وكالة "فرانس برس"، إن الولايات المتحدة "لم تقدم مساعدة مهمة" وكانت "أول من قام بإجلاء طاقم قنصليتها في ووهان وتحدثت عن سحب جزئي لطاقم سفارتها وفرضت قيودا على دخول المسافرين الصينيين".