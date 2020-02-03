شرطة الاحتلال تعتدي على مقدسيات وتعتقل إحداهن

وطن: اعتدت شرطة الاحتلال صباح اليوم الإثنين، على مجموعة من السيدات الفلسطينيات أمام مركز تحقيق "القشلة" التابع للاحتلال غربي القدس، واعتقلت إحداهن.

وأفاد شهود عيان أن مجموعة من السيدات من القدس والداخل المحتل، حضرن صباح اليوم إلى مركز "القشلة" عقب استدعائهن، وذلك لتمديد إبعادهن عن المسجد الأقصى، وقمن بتأدية الصلاة أمام المركز.

وأضافوا أن الشرطة أجلت موعد الاستدعاء حتى يوم غد، حيث طالبت السيدات بدخول المسجد الأقصى، كون فترة إبعادهن المبدئية قد انتهت (أسبوع).

وأكدوا اعتقال قوات الاحتلال للفلسطينية منتهى أمارة (مبعدة عن الأقصى لستة شهور) والتي كانت ترافق والدتها ناهد أبو شقرة، شقيقة الشيخ رائد صلاح، التي كانت من ضمن السيدات اللواتي سيتم تجديد فترة إبعادهن.

المصدر: "القدس الاخبارية"