دواء عشبي صيني قد يكبح فيروس "كورونا"

وطن: أكد علماء معهد الصيدلة في شنغهاي التابع لأكاديمية العلوم الصينية بالتعاون مع علماء معهد علم الفيروسات في ووهان، أن دواء شوانغهوانغ ليان كوفوي يمكنه كبح فيروس "كورونا".

وتفيد وكالة شينخوا الصينية للأنباء، أن هذا الدواء المستخدم في الطب الصيني يحتوي على نبات زهر العسل الياباني، ودرقة البايكال، و Forsythe. هذه النباتات الثلاث وفقا للطب الصيني تساعد على تخفيض الحمى وإزالة السموم وتطهير الجسم خارجيا وداخليا.

ووفقا للدراسات الحديثة الدواء شوانغهوانغ ليان كوفوي (Shuanghuanglian Koufuye) هو مضاد للفيروسات والبكتيريا، ويعزز مناعة الجسم. وقد أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء معهد شنغهاي للصيدلة عام 2003، أن هذا الدواء يمكن استخدامه في علاج الالتهاب الرئوي الشاذ. وبعد ذلك على مدى أكثر من عشر سنوات استمروا في دراسة خصائصه وفعاليته في مكافحة فيروسات الإنفلونزا (H7N9 ، H1N1 ، H5N1)، و المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. وكانت النتائج إيجابية. وحاليا يختبر هذا الدواء سريريا .

ونشرت اللجنة الصحية الحكومية وإدارة الدولة للطب الصيني التقليدي لاحقا، اسم دواء آخر فعال ضد فيروس كورونا. هو Huoxiangzhengqi koufuye.

ويذكر أن السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية في 31 ديسمبر 2019 عن تفشي وباء التهاب رئوي مجهول بمدينة ووهان، وأن مسببه هو فيروس "كورونا" 2019-nCoV.

(نوفوستي)