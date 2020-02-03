فيديو .. الأسير وليد دقة يرزق بطفلته الأولى "ميلاد" رغم قيود الاحتلال

وطن: رزق الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال ، وليد دقّة من باقة الغربية داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وهو أحد عمداء الأسرى، بطفلته الأولى "ميلاد" عن طريق النُطف المُهرّبة.

يُذكر أن الأسير وليد دقّة هو الأسير الأوّل الذي يرزق بطفلة عن طريق النطف المُهرّبة من بين أسرى أراضي العام 48، رغم كل التضييقات الصهيونية.

حالة من الفرح عمّت وسائل التواصل الاجتماعي عقب نشر زوجة الأسير لصورة ميلاد عبر حسابها في موقع "فيسبوك".

دخل الأسير وليد دقة (57 عامًا) من بلدة باقة الغربية في الداخل المحتل، عامه الـ34 في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

واعتقل دقة بتاريخ 25 آذار/ مارس 1986، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وأسهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.

ومن أبرز ما أصدره الأسير دقة: "الزمن الموازي"، "ويوميات المقاومة في مخيم جنين"، "وصهر الوعي"، و"حكاية سرّ الزيت".

وخلال عام 2018، فرضت إدارة معتقلات الاحتلال عقوبات بحق الأسير دقة على خلفية نشره كتابه "حكاية سرّ الزيت"، منها: حرمانه من الزيارة لمدة شهرين، ومصادرة كافة كتاباته وكتبه الخاصة به، إضافة إلى غرامة مالية، عدا عن عملية نقله التعسفية التي تمت من معتقل "جلبوع".

والأسير دقة فقدَ والده وهو في الأسر عام 1998، وارتبط بزوجته عام 1999، علما أن والدته منذ سنوات لم تزره بعد أن تقدم بها العمر وتراجع وضعها الصحي، وله ثلاث شقيقات وستة أشقاء.