منظمة التعاون الإسلامي ترفض بالاجماع صفقة القرن

وطن: أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، الاثنين، رفضها "صفقة القرن" باجماع الدول الاعضاء.

إلى ذلك، ذكرت وزارة الخارجية على تويتر نقلاً عن الوزير رياض المالكي قوله، إنه "تم إقرار مشروع القرار المقدم لمنظمة التعاون الإسلامي من قبل فلسطين رفضاً "للصفقة الأميركية الإسرائيلية" بالإجماع".

وعقد وزراء خارجية المنظمة، الاثنين في جدة، اجتماعاً طارئاً لبحث موقف المنظمة من صفقة القرن في الشرق الأوسط، التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن هذا الاجتماع أتى بعد يومين على اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، الذين رفضوا الخطة، مشددين على تمسكهم بحقوق الشعب الفلسطيني، في حين ثمّن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، هذا الموقف، معتبراً أن "الإجماع العربي على موقف القيادة الفلسطينية انتصار عظيم".