حماس: طعن السجان تعبير واضح عن حالة القهر لدى الأسرى

وطن: قال موسى دودين مسؤول ملف الأسرى في المكتب السياسي لحركة حماس، إن عملية طعن سجان إسرائيلي هو تعبير واضح عن حالة القهر والغضب السائدة لدى الأسرى في سجون الاحتلال، في ظل الانتهاكات المستمرة بحقهم والتي طالت مؤخرًا الأسرى الأطفال والمرضى والأسيرات.

وأكد دودين في تصريح صحفي له، أن إجراءات إدارة السجون التعسفية ومسهم بحقوق الأسرى الإنسانية ونقضهم للاتفاقات السابقة تقود إلى انتفاضة عارمة للأسرى وللشعب الفلسطيني ضد هذه الانتهاكات.

وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ربيع أبو نواس وعن حياة كافة الأسرى، محذرا من أن أي إجراءات عدوانية ضدهم ستقود لتفجير الأوضاع داخل السجون.

ودعا كافة الفلسطينيين للتعبير عن دعمهم وإسنادهم للأسرى في معركتهم ضد إجرام الاحتلال وعدوانيته، وعدم تركهم وحدهم في مواجهة الصلف الإسرائيلي المستمر.