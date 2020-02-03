غنام: على شركات القطاع الخاص ممارسة دورها المجتمعي بما يسهم بالحفاظ على النسيج الوطني

رام الله- وطن: ترأسّت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنّام وفداً لزيارة شركة مدى لخدمات الإنترنت في مقرّ الشركة بمدينة البيرة صباح يوم الاثنين 3/2/2020.

وكان في استقبال الوفد أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين قدّموا شرحاً مفصّلاً عن أقسام الشركة وخدماتها وشبكاتها المنتشرة في فلسطين.

واستعرض الطرفان بعضاً من القضايا المرتبطة بأمور المجتمع الفلسطيني، والشراكة المهمة بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والعامة.

وأشادت المحافظ بأداء شركة مدى وجودة خدماتها، وشدّدت على أهمية خلق بيئة تنافسية تهدف لتزويد المواطنين بأفضل الخدمات.

كما أكّدت د.غنّام على أهمية ممارسة شركات القطاع الخاص الفلسطيني لدورها الوطني والمجتمعي، وتقديم ما تستطيع للمساهمة بالحفاظ على النسيج الوطني للمجتمع.

من جانبها، عبّرت إدارة شركة مدى عن تقديرها الكبير للدور الريادي الذي تبذله جميع دوائر المحافظة بقيادة د.غنّام، الأمر الذي يساهم وبقوة في التخفيف عن المواطنين وتطوير المجتمع المحلي.