الاحتلال يفرج عن مقدسي ويؤجل محاكمة 4 آخرين

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن الفتى المقدسي مصعب أبو غزالة، بعد قضائه شهرين في الأسر.

وكان أبو غزالة سلم نفسه لقضاء فترة حكمه في سجون الاحتلال، ورفض أن يكون في قسم السجناء الجنائيين، فعزل خلال فترة اعتقاله، كما أمضي عدة شهور في الحبس المنزلي.

وفي سياق متصل، أجلت محكمة الاحتلال اليوم محاكمة الشاب يوسف عابدين (18 عامًا)، والفتية إيهاب اسكافي ونور غيث ومحمد شويكي ليوم الأربعاء المقبل، وهم من سكان حي الثوري ببلدة سلوان، علمًا أنهم اعتقلوا الأسبوع الماضي.

كما أفرجت سلطات الاحتلال عن الفتى حبيب ابو شوشة، بعد اعتقاله صباح اليوم والتحقيق معه عدة ساعات في مخفر الشرطة في باب الأسباط بالقدس القديمة.

وكانت سلطات الاحتلال أفرجت مساء أمس عن الفتى المقدسي عبد الرحمن ظاهر محمود الشرياني (17 عامًا) بعد ان أمضى ستة أشهر داخل السجون.