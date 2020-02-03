نقابة الصحفيين: سنتوجه للاتحاد الدولي للتدخل لوقف اعتداءات الاحتلال بحق الصحفيين

وطن: استنكرت نقابة الصحفيين الاستهداف المباشر من قبل ضابط وجنود الاحتلال للمصور الصحفي عبد المحسن شلالدة برصاص مطاطي في رأسه، واعتقال الصحفي محمد ملحم من الخليل.

وقالت النقابة إنها ستتوجه برسالة الى الاتحاد الدولي للصحفيين حول الاعتداء لمطالبته -باعتباره المرجعية الدولية- بالتدخل لدى دولة الاحتلال لوقف اعتداءاتها على الصحفيين الفلسطينيين وإبلاغ كافة النقابات المنضوية في الاتحاد بالانتهاكات الاسرائيلية التي تقع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وناشدت نقابة الصحفيين كافة المؤسسات الدولية، الضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي وجنودها لكف أيديهم واعتداءاتهم المتكررة على الصحفيين الفلسطينيين، مشيرة الى ازدياد اعتداءات ضباط وجنود الاحتلال واستهدافهم للمصوريين خاصة في الآونة الأخيرة.

وطالبت النقابة اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين وكافة مؤسسات المجتمع الدولي، باتخاذ خطوات جادة وفعّالة من أجل وقف معاناة الصحفيين الفلسطينيين جراء انتهاكات الاحتلال المتكررة بحقهم.