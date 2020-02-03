مصادر لوطن : الحكومة تحظر دخول الخضار والعصائر والفواكة والمشروبات الغازية والمعدنية الإسرائيلية للسوق المحلي واتحاد المزارعين يثمن القرار

رام الله – وطن : كشفت مصادر مطلعة لشبكة وطن الإعلامية أن الحكومة وخلال اجتماعها المنعقد حاليا في مدينة رام الله، قررت منع الخضار والعصائر والفواكة والمشروبات الغازية والمعدنية الإسرائيلية من دخول الأسواق الفلسطينية، وذلك ردا على قرار حكومة الإحتلال منع المنتجات الزراعية الفلسطينية من دخول "اسرائيل".

وحول أهمية هذه القرار قال المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين الفلسطينيين عباس ملحم لوطن إن الإتحاد يثمن قرار الحكومة، ويدعو الى توسيع دائرة المقاطعة لتطال جميع المنتجات الإسرائيلية التي تدخل الى أسواقنا.

كما دعا ملحم الحكومة للعمل على توسيع قاعدة الدعم للمزارعين الفلسطينيين وخصوصا في الأغوار المهددة بالضم وجميع المناطق المسماة "ج"، كي نحمي الأرض من مشاريع التصفية والتهويد الإسرائيلية.

وكان وزير جيش الاحتلال قد قرر قبل ايام منع دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية للاسواق الاسرائيلية.