إدارة سجن "عوفر" تقرر نقل 30 أسيراً إلى سجني "ريمون والنقب"

وطن: قال نادي الأسير، اليوم الاثنين، إن إدارة سجن "عوفر" قررت نقل 30 أسيراً من قسم 12 إلى سجني "ريمون، والنقب الصحراوي".

وأوضح نادي الأسير، أن تسعة منهم سيتم نقلهم إلى سجن "ريمون" و 21 إلى سجن "النقب الصحراوي".

ويأتي هذا القرار بعد أن ادعت إدارة سجن "عوفر" بقيام أحد الأسرى بمواجهة سّجان وطعنه، صباح اليوم، وعلى إثر ذلك أغلقت كافة الأقسام، واستدعت قوات القمع.

يذكر أن سجن "عوفر" الذي يقبع فيه أكثر من ألف أسير بينهم أطفال، شهد العام المنصرم عملية قمع هي الأعنف والأشد منذ أكثر من 10 سنوات، خلالها أُصيب العشرات من الأسرى.