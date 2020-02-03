كورونا وصفقة القرن

كتب : حمدي فراج

تخيلت ، أن يصلنا مرض كورونا ، لا سمح الله ، ومن لحظتها وانا اعيش في دوامة من الذهول ، فقد ضرب في الصين الدولة العملاقة التي تكاد اي نوع من الضربات لا يؤثر فيها او عليها حتى لو كانت بعوضة المتنبي التي أدمت مقلة الاسد ، فكانت فايروس كورونا ، التي أثرت فيها كما لو كانت حربا عالمية او قنبلة نووية كالتي اسقطها الامريكان على هيروشيما ، او حصارا اقتصاديا كالذي ضربته امريكا على كوبا وايران لخمسين سنة. فخلال بضعة ايام تسارع عدد القتلى من الآحاد الى المئات والمصابين الى الالاف والمشتبهين الى الملايين ، وتعرضت الصين الى أشبه بمكرهة ممنوع دخولها او مقبرة ممنوع الخروج منها . ألغيت منها واليها عشرات الاف الرحلات اليومية ، وجند بنكها المركزي حوالي مئتي مليار دولار لمحاصرة الفايروس (اربعة اضعاف ثمن صفقة القرن) .

نجح الحزب الشيوعي الحاكم في بناء مشفيين عملاقين خلال ثمانية ايام ، الاول دخل الخدمة بكادر طبي مكون من 140 ألف شخص والثاني سيدخل الخدمة خلال ثلاثة ايام . توقفت الافراح والحفلات والمباريات والمهرجانات والاعياد وتم تقصير مدة الاعراس والجنازات . خطر في بالي ماذا كان سيحدث في وطننا العربي ، بدءا من مصر التي ماتت فيه امرأة حامل امام مستشفى ولادة ، والمئات في حوادث قطارات لا تنتهي ، او في السعودية التي مات فيها مئات الحجاج نتيجة التدافع ، او الاردن الذي جرفت السيول فيه حافلة طلاب في يوم عاصف ، او فلسطين الذي اعلن فيها عن بناء مستشفى خالد الحسن للسرطان قبل بضعة سنوات بتبرعات الشعب ولا نعرف اين وصل بناء المستشفى ولا اين ذهبت التبرعات .

وخطر ببالي ونحن في خضم صفقة القرن سؤال : لماذا لا يقوم ترامب ونتنياهو بزرع جرثومة كيماوية او فايروس كورونا في اوساط الشعب الفلسطيني ويبيدونه ابادة جماعية عوضا عن صفقة القرن ، إذ بعد سبعين سنة من المذابح والمجازر والتهجير واللجوء و السجون والمصادرات والخيام ووكالات الغوث والتشغيل والطحين والساردين وبعد ست وعشرين سنة من مفاوضات طحن الماء ، يتنكروا له من جديد ، ويصادروا عاصمته ويشطبوا حق ابنائه في العودة ، ويمنحوه "دولة" كانتونات منزوعة السلاح والماء والسماء ، اشبه بدولة سلطة الحكم الذاتي وفق اتفاقية اوسلو . ثم تجد من من العرب العاربة يصفقون وينفقون على الصفقة 70% من قيمتها ، ثم يكذبون (عينك عينك) انهم يعارضونها .

قبل حوالي سبعمائة سنة قال الشاعر العربي صفي الدين الحلي : سلي الرماح الـعوالي عن معالينا / واستشهدي البيض هل خاب الرجا فينا * إنا لـقـوم أبت أخـلاقـنـا شـرفـا / أن نبتـدي بالأذى مـن ليـس يؤذينــا * بيـض صنـائعـنا ، سـود وقائعنـا ، خـضـر مـرابعـنـا ، حمـر مـواضيـنـا . فعارضه الشاعر العراقي المعاصر احمد مطر : سلوا بيوت الغواني عن مخازينا / واستشهدوا الغرب هل خاب الرجا فينا * سـود صنائعـنـا ، بيـض بيارقنـا ، خـضـر مـوائـدنـا ، حـمـر لـيـالـيـنــا .

أمة هذه ألوان حالها كيف يمكن ان تواجه كورونا او حتى صفقة القرن ؟؟؟؟