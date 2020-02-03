الصين تحرق جثث ضحايا "كورونا"

وطن: أمرت السلطات الصينية بحرق جثث ضحايا فيروس "كورونا" الجديد قرب أماكن تواجدهم، وتحظر التقاليد الجنائزية ومراسم الوداع.

ونقلت وكالات الأنباء عن توجيه مشترك صدر عن المكاتب العامة للجنة الصحة الوطنية ووزارة الشؤون المدنية ووزارة الأمن العام يمنع نقل رفات المرضى المتوفين بالفيروس بين المناطق المختلفة على مستوى المقاطعة، ولا يمكن حفظها بالدفن أو بأي وسيلة أخرى.

وتطالب الأوامر بتطهير الجثث ووضعها في حقيبة مختومة من قبل العاملين في المجال الطبي حسب الاقتضاء، بحيث لا يسمح بفتحها بعد الختم، ويتعين على دور الجنازات إرسال أفراد ومركبات خاصة لتسليم الجثث وفقاً لطرق محددة، كما يجب حرق الجثث في محارق جثث محددة.

في المقابل، تدرس حكومة كوريا الجنوبية إخراج مصاب ثانٍ بفيروس "كورونا" من المستشفى بعد أن تماثل للشفاء التام من هذا الفيروس الذي أودى بحياة 361 شخصاً في الصين حتى الآن.

وقال مسؤول إن علامات شفاء تام من الالتهاب الرئوي ظهرت على المصاب الثاني بالمرض، وفقاً لنتائج اختبارات الفيروس.

ويمكن رفع إجراءات الحجر الصحي عن المريض في حال جاءت نتائج اختبارات الفيروس له سلبية مرتين خلال فحوص تجرى خلال 24 ساعة، غير أنه لا يتم إخراجه من المستشفى على الفور، ويقرر الفريق الطبي ذلك نظراً لأوضاع مختلفة مثل الحالة الصحية وغيرها.

يذكر أن المصاب الثاني بالمرض، عاد من مدينة ووهان بوسط الصين التي ظهر فيها فيروس "كورونا" الجديد، إلى كوريا الجنوبية في يوم 22 يناير الماضي، حيث تم اكتشاف إصابته يوم 24 من نفس الشهر، وظل تحت الحجر الصحي وتلقى علاجاً في المركز الطبي الوطني بسيئول.