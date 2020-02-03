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خطة ترامب: التحويل والمستحيل

03.02.2020 04:58 PM
خطة ترامب: التحويل والمستحيل

كتب:عز الدين المصري

بعد قراءة الفصل الأمني لخطة ترامب للسلام ، لا يسع المرء إلا أن يصل إلى استنتاج مفاده أن الرؤية هي دولة فلسطين المحمية و ليس دولة فلسطين ذات سيادة على حدود عام 1967.
لتحقيق هذه الرؤية الجديدة يجب تحقيق شرطين:

1) التحول من العدو إلى الشريك
سوف تتطلب هذه الرؤية الجديدة من الشعب الفلسطيني أن يتخلى عن روايته الوطنية ، النكبة ، والاحتلال ، وأن ينهي مئة عام من النضال الوطني ضد الاحتلال و الحركة الصهيونية في فلسطين ، وأن يدخل الشعب الفلسطيني في عملية تحول جماعي مفادها ان الشعب الفلسطيني و "إسرائيل" أصدقاء و حلفاء.

2)  وجود زعيم كارزمي قوي

من أجل أن يحدث ما ذكر أعلاه ، هناك حاجة إلى زعيم فلسطيني يتمتع بشخصية قوية ، يؤمن حقًا أن الشراكة الاستراتيجية مع دولة الاحتلال جيدة للمصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني و قادر عسكريا على مواجهه المعارضيين للتعاون مع "إسرائيل".

حتى الآن ، لا يمكن العثور على الشرطين المذكورين في المستقبل القريب وهذا يضع خطة ترامب في خانة المستحيل.

كفلسطيني ، مؤمن إيمانا راسخا برؤية حل الدولتين و شكل من أشكال الاتحاد الكونفدرالي ببن دولة فلسطين و دولة الاحتلال أرى في خطة ترامب استسلام و لا سلام و خضوع لإسرائيل و لا  شراكة.
سينتهي الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني فقط عندما يخلص قادة الشعبين إلى أن السلام يخدم المصالح الوطنية لبلادهم وأن الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام تتمثل في المفاوضات المباشرة المتجذرة في الشرعية الدولية و مصلحة الشعبين.

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