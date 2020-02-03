أبرز قرارات الحكومة بعد جلستها اليوم برئاسة الرئيس

وطن:قرر مجلس الوزرا، عقب جلسته برام الله، الإثنين، وقف إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية الى الأسواق الفلسطيني، من باب التعامل بالمثل، في موضوع وقف إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية.

كما قرر تشكيل فريق وطني للعمل على استعادة جثامين شهداء فلسطين والعرب المحتجزين لدى الاحتلال، قانونياً واعلامياً، وفضح انتهاكات الاحتلال وممارساته في هذا الإطار.

واتخذ المجلس عدة قرارات على النحو التالي:

1. وقف إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية الى الأسواق الفلسطينية.

2. اعتماد خطة تنمية العنقود الزراعي في محافظة طوباس والأغوار الشمالية للعام 2020-2022.

3. اعتبار محافظة سلفيت عنقودا صناعيا-زراعيا والبدء بإعداد خطة العنقود.

4. المصادقة على التوصيات الخاصة بشأن مشروع تطوير مكب زهرة الفنجان، وطرح عطاء تقييم وتنفيذ تكنولوجيا استخراج الغاز من النفايات في المكب.

5. تعيين موظفين للعمل "من ذات المنطقة" في عيادة السلايمة الطبية في الخليل في المنطقة المسماة (H2)، وذلك بهدف تعزيز صمود المواطنين في المنطقة، وتوفير الخدمات الطبية ذات الجودة العالية.

6. الموافقة على الإحالات القطعية لوزارة الصحة لتوفير اللوازم الطبية في المحافظات الشمالية والجنوبية.

7. تشكيل فريق وطني للعمل على استعادة جثامين شهداء فلسطين والعرب المحتجزين لدى الاحتلال قانونياً واعلامياً، وفضح انتهاكات الاحتلال وممارساته في هذا الإطار.

8. اعتماد مشروع قياس رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية بإشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

9. الموافقة على منح أذونات شراء للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لتملك أموال غير منقولة.

10. المصادقة على اتفاقيات ومذكرات تعاون مع جمهورية صربيا في مجالات الشباب والرياضة والتعاون في المجال الدبلوماسي والأمني، واتفاقية التعاون الموقعة مع الحكومة الآيرلندية لدعم الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم.