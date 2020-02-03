الشرطة: اختفاء الطفل محمود البيطار كان بالاتفاق بينه وبين ووالده وزوج اخته

وطن: كشفت الشرطة، اليوم حيثيات اختفاء الطفل محمود البيطار من مخيم عقبة جبر، لأكثر من 48 ساعة.

وقال الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن اختفاء الطفل محمود البيطار كان لاختلاق الجرائم بالاتفاق بين الطفل ووالده وزوج اخته الذي اخفاه في منزله طوال تلك الفترة.

وأضاف ارزيقات أنه تم توقيف زوج اخت الطفل، وباشرت الشرطة بالبحث عن والد الطفل.

عثر فجر اليوم الاثنين، في مدينة البيرة، على الطفل محمود البيطار والذي اختفت اثاره من مساء يوم الجمعة الماضي.

ونقل الطفل الى مجمع فلسطين الطبي، وهو في حالة اعياء شديدة، برفقة ضباط شرطة رام الله والاجهزة الامنية والطواقم الطبية.