نتنياهو: التقيت رئيس المجلس السيادي في السودان واتفقنا على التعاون وتطبيع العلاقات

وطن: قال رئيس وزراء الاحتلال بينيامين نتنياهو، الإثنين، إنه التقى رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في عنتيبي بأوغندا، بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني.

وقال نتنياهو إنه اتفق مع البرهان على إطلاق تعاون سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأردف نتنياهو أنه "يؤمن بأن السودان تسير في اتجاه جديد وايجابي".

وادعى نتنياهو أن البرهان يريد مساعدة دولته في الدخول بعملية حداثة، من خلال إخراجها من العزلة ووضعها على خريطة العالم.