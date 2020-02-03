صدور رواية "وادي الغيم" للكاتب الفلسطيني عامر سلطان.

وطن: صدرت عن دار طباق للنشر والتوزيع في فلسطين رواية وادي الغيم للكاتب عامر أنور سلطان ، حيث تقع الرواية في 295 صفحة من القطع المتوسط، وصمّم لها لوحة الغلاف الفنان أيمن حرب.

بحيث قدّم الكاتب المغربي مصطفى لغتيري الرواية بقوله:

"وادي الغيم" رواية ملحمية يمتزج فيها الماضي بالحاضر، وكأن كلاًمنهما صورة مكتملة لعناصر الآخر.. إنها في أحد مستويات التأويل رواية الحنين والغربة والألم.. أقاليم ثلاثة تتحد مع بعضها لتخلق لنا أثراًأدبياً جميلاً، يعيد- بلغة سلسة- صوغ حكاية تجربة إنسانية عميقة، تستند في أحد أبعادها إلى التاريخ، لكنها مع ذلك تقدم لنا شخصيات من عصرنا الحاضر، شخصيات تنتمي إلينا بهمومها وأحزانها وآلامها وطموحاتها.. أحياناً يكبلها الخوف، ولكنها ما تفتأ ترنو إلى المستقبل، وعيونها مستقرة على أوجاع الماضي، تقلبها بكثير من الإصرار، الذي قد يجعل منها وقوداً يحركها نحو عالم أفضل."

وتأخذ الرواية طابع الروايات التشويقية، بحيث تسير أحداثها بصورة غامضة، ويعتمد الكاتب في الرواية على الخيال في نسج أحداث الرواية وحركة أبطالها في سياق التهجير والاقتلاع من ذاكرتهم وتثير على لسان بطلها أسئلة الاقتلاع بقوله إنها أسئلة الجسد المنزوع من أرضه إلى أرض غريبة، هل هؤلاء هم الغرباء، أم نحن كنّا في أرضنا غرباء!

وجاء في الرواية:

"كان خالد ونورا والسياح قد وصلوا إلى قلعة قصبة مالقة تلك القلعة التي بناها المسلمون في القرن الحادي عشر للميلاد وهي قلعة مرتفعة تشرف على الميناء، أخذت نورا تتحدث للفريق عن القلعة وتاريخها وأهميتها وخالد يتفحص القلعة يعيد تصوير ما كان يتحدث به صوراً وتجسيداً كأنها قلعة أنطاكية أو قلعة الرها، تمر بناظريه مشاهد سقوط القلاع وحصار كربوقا لقلعة أنطاكية لاستعادتها وتوسل الصليبيين له بفك الحصار للخروج منها، ورفضه ثم خطأه العسكري بالتأخر في الهجوم أثناء خروجهم ما أدى إلى هزيمته وقتل الآلاف من جيشه كل هذا كان يدور في رأس خالد الذي لم يكن حتى حديث نورا يصل إلى أذنيه فقد أعادته القلعة إلى التاريخ القديم وإلى شخصية تسللت إلى جموع الجيوش المهزومة والجيوش المنتصرة، إلى حلقات الجند وهي تأكل لحم الأطفال في معرة النعمان فيما عرف بحرب أكلة لحوم البشر، كل حجر في القلعة كان شاشة عرض لمشهد قديم ولموقعة، لحروب الإخوة على السلطة وضياع البلاد على وقع الخلافات والهزائم، جحيم سقوط مالقة يزيد من الأسى في صدره وهو يعاين مكان الخيانة والبطولة وسوق العفيفات إلى العبودية بعد شهور من الصمود وخذلان الجميع لهذه المدينة"