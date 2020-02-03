الأحمد: وفد فصائل منظمة التحرير يرجئ موعد زيارته لغزة

وطن: أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن وفد فصائل منظمة التحرير الذي كان من المقرر أن يتوجه لغزة بداية الأسبوع الجاري، للاجتماع بالفصائل هناك بشأن صفقة القرن، أرجأ موعد زيارته بسبب عدم الحصول على موافقة حماس حتى اللحظة على الزيارة.

وقال الأحمد لتلفزيون فلسطين، إن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح احمد حلس المتواجد في غزة لم يبلغ من حماس بأي رد حول الموافقة على زيارة الوفد لقطاع غزة.

وأشار الأحمد إلى أنه كان من المقرر أن يجتمع وفد فصائل منظمة التحرير بالفصائل في غزة، لكن تم تأجيله لحين الحصول على موافقة حماس على الزيارة.

وأوضح الأحمد أن فصائل المنظمة اتفقت على التشاور مع الفصائل في غزة لتحديد موعد جديد للزيارة.