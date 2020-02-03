بلدية بيرزيت تسقبل المطار عطا لله حنا والسفيرة ماري انطونيت ورجل الاعمال عدنان قرش

وطن: استقبلت بلدية بيرزيت اليوم، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا وسفيرة فلسطين في النرويج وايسلندا ماري انطونيت ورجل الاعمال عدنان قرش .

وجاء الاستقبال لتقديم التهنئة للمطران حنا بعد استكماله المرحلة الأولى من العلاج، في احد مستشفيات العاصمة الأردنية"عمان" بعد تسممه اثر استنشاقه مواد كيميائية خطيرة بالقرب من البطريركية في القدس المحتلة ديسمبر الماضي.

ورحب رئيس بلدية بيرزيت ابراهيم سعد، بالمطران حنا وممثلي القوى الوطنية ورؤوساء البلديات والمؤسسات والمجتمع المحلي، وهنأه بالسلامة.

وأكد سعد، أن المطران حنا يمثل صوت القدس الذي يتصدى لممارسات الاحتلال ويدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة، ولن يستطيع الاحتلال اسكاته مهما حاول.

كما أشاد سعد بالمواقف الوطنية والقومية للمطران حنا، ودوره في الدفاع عن القدس العاصمة الأبدية لفلسطين، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وفي الدفاع عن الوحدة الوطنية، والثوابت الفلسطينية.

وتحدث المطران حنا، عن محاولة التسميم الذي تعرض لها موجها الاتهام للاحتلال، كما شكر الرئيس محمود عباس على اتصاله به والاطمئنان على صحته، كما شكر بلدية بيرزيت ومؤسسات المجتمع المحلي والحضور على الاستقبال، مؤكدا أن بيرزيت لها مكانة خاصة في قلبه، نظرا لدورها التاريخي في مقاومة المحتل، وفي الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا على الانتماء لهذه الأرض المقدسة والتمسك في جذورها.