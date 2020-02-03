اعتصام أمام السفارة الأميركية في بولندا ضد "صفقة القرن"

وطن: نظم، اليوم الاثنين، أمام السفارة الأمريكية في العاصمة البولندية وارسو، اعتصام مندد بصفقة ترمب نتنياهو، المعروفة باسم "صفقة القرن".

وشارك في الاعتصام العديد من أبناء الجاليتين الفلسطينية والعربية والأصدقاء ومناصري السلام من الشعب البولندي.

وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية وشعارات تندد بالانحياز الأمريكي لجانب الاحتلال، وبما يسمى صفقة ترامب نتنياهو.

وقال أمين سر حركة فتح خليل نزال: إن هدف هذه الصفقة تشريع الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين، وشطب الحقوق الفلسطينية الوطنية، مشددا على أن فلسطين ليست للبيع، والقدس لن تكون الا عاصمة لدولة فلسطين.

وتوجه المعتصمون بعد ذلك لسفارة فلسطين معبرين عن دعمهم للقيادة الفلسطينية وللرئيس محمود عباس في مواجهة المخططات الرامية لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية.

(وفا)