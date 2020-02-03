د.مصطفى البرغوثي يدين لقاء البرهان بنتنياهو ويدعو الشعب السوداني للوقوف بوجه التطبيع مع دولة الاحتلال

وطن: أدان د.مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، لقاء عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني ببنيامين نتنياهو، واعتبره إساءة بالغة ليس فقط للشعب الفلسطيني، بل وللشعب السوداني الشقيق الذي تميز دوما بوقوفه إلى جانب النضال الفلسطيني العادل.

و استهجن البرغوثي أن يتم هذا اللقاء، في الوقت الذي تروج فيه إسرائيل و الولايات المتحدة لصفقة تصفية حقوق الشعب الفلسطيني، خارقة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ودعا البرغوثي الشعب السوداني إلى التصدي الحازم لمحاولات التطبيع مع نظام الاحتلال و الأبرتهايد الإسرائيلي، وإلى مساءلة البرهان على إقدامه على اللقاء مع ممثل الاحتلال و الأبرتهايد نتنياهو.