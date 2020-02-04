أجواء غائمة جزئيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة

رام الله- وطن: لا يطرأ اليوم أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئياً مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار تتركز على السواحل والشمال وشمال الضفة، ويكون الطقس بارداً نسبياً في الجبال ومائلاً للبرودة قليلاً في بقية المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل كبير في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية.

الأربعاء : مشمش

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 4 درجات، وتكون الأجواء مستقرة تماماً ومعتدلة نهاراً في معظم المناطق بإستثناء الجبال التي ستشهد أجواء مائلة للبرودة قليلاً، وفي ساعات الليل تعود الاجواء لتصبح باردة نسبياً الى باردة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.



الخميس :غائم جزئي وماطر ليلاً

يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة في معظم المناطق، وفي ساعات الليل تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة.



الجمعة :تساقط برد

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتتأثر البلاد بمنخفض جوي يشتد تدريجياً خلال النهار، وتسود أجواء باردة الى باردة جداً في كافة المناطق ، وتهطل الامطار في مناطق واسعة من البلاد وتكون مصحوبة بتساقط البرد أحياناً وحدوث العواصف الرعدية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة مع هبات شديدة أحياناً.



السبت :أمطار متفرقة



لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتهطل الأمطار في معظم المناطق وتكون مصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية أحياناً ، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة.