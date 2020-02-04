مسيرة احتجاجية ضد "صفقة القرن" في دالاس الأمريكية

رام الله- وطن: نظمت الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية مسيرة ووقفة احتجاجية في مدينة دالاس الأمريكية تنديدا بإعلان الادارة الأمريكية لما يسمى"صفقة القرن".

وشارك في المسيرة التي جابت شوارع مدينة دالاس، نشطاء سلام أمريكيين وداعمين للحقوق الفلسطينية، رددوا الهتافات الداعية الى تراجع الادارة الأمريكية عن صفقتها التي لا تخدم سوى دولة الاحتلال .

وقال عضو تحالف دالاس من اجل فلسطين مرجان أبو محمود لـ "وفا": إنه على أثر الإعلان الأمريكي لـ"صفقة القرن"، قررنا تنظيم هذه المسيرة التي لم تكن الأولى ضد الصفقة والسياسية الأمريكية تجاه شعبنا، حيث تم تنظيم مسيرات سابقة منددة بسياسية الادارة الأمريكية ووقفها الأعمى مع إسرائيل على حساب حقوق الفلسطينيين .

وأضاف أن جميع المتحدثين اكدوا خلال الوقفة على رفضهم لهذه الصفقة المشبوهة وعلى الحقوق الراسخة للشعب الفلسطيني التي لا يمكن لأي قوة في العالم القدرة على الغائها أو الانتقاص منها، كما أكدوا على استمراريتهم في دعم الحقوق الشرعية الفلسطينية التي كفلتها المواثيق الدولية ورفضهم لكافة المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية .