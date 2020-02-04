الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية ومحلية نقلا عن وكالة "وفا": إن قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم الفوار جنوب الخليل الشاب مهند عبد الله خليل غطاشة (23 عاما)، ومن بلدة دورا جنوب غرب الخليل، اعتقلت المواطنين الثلاثة: محمد سلامة عبد المحسن أبو راس (42 عاما)، ومحمد عبد الرحمن طه عمرو، واحمد جمال المسالمة. كما اعتقلت من بلدة سعير شمال شرق الخليل محمد عماد عبد السلام جرادات من مرتب الأمن الوطني، واقتادتهم بعد تفتيش منازلهم الى مراكز التحقيق والاعتقال.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي والجنوبي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.