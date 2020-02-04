برهوم: حماس وافقت ورحبت بزيارة وفد منظمة التحرير الى غزة

وطن: قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في بيان صحفي، إن "الإعلان عن تأجيل زيارة وفد منظمة التحرير الى غزة في ظل الترحيب والموافقة الواضحة من الحركة، خطوة مستهجنة ورسالة سلبية لشعبنا، وتحديدا في هذا الوضع الخطير الذي تمر به قضيتنا".

وتابع برهوم: "طلب ممثل حركة فتح موافقة رسمية من حماس حول نقطتين، الأولى حضور الوفد، والثانية عقد لقاء ثنائي بين قيادات فتح وحماس"، مؤكدا أنه "استلم إجابة واضحة بالترحيب بالوفد، وبموافقة حركة حماس على اللقاء الثنائي".

وأشار برهوم إلى أنه جرى التوافق على أن يكون الأربعاء المقبل موعدا للزيارة، على أن تبدأ بلقاء وطني عام يضم القوى الوطنية جميعها والشخصيات المستقلة ترحيبا بالوفد، ثم يجري الوفد سلسلة من اللقاءات وفق ما يراه مناسبا.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، قد قال في تصريحات تلفزيونية امس الاثنين أن "وفد فصائل منظمة التحرير أرجأ موعد زيارته إلى غزة، بسبب عدم الحصول على موافقة حماس حتى اللحظة على الزيارة".

لكن الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم قال في بيان صحفي، إن "الإعلان عن التأجيل في ظل الترحيب والموافقة الواضحة من الحركة، خطوة مستهجنة ورسالة سلبية لشعبنا، وتحديدا في هذا الوضع الخطير الذي تمر به قضيتنا".