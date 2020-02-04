إصابات بين الأسرى في "عوفر" ونقل (38) أسيراً على الأقل إلى سجون عدة

وطن:أكد نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، أن عدداً من الأسرى في سجن "عوفر" أُصيبوا خلال عملية القمع التي نفذتها وحدات خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال يوم أمس في قسم (12)، دون معرفة تفاصيل عن طبيعة الإصابات، وجرى تحويل أربعة أسرى منهم إلى التحقيق وهم: ربيع عصفور، ومحمد سلامة دار سليمان، وفؤاد دار خليل، وعمر الخصيب.

وبين نادي الأسير أن عملية القمع نُفذت بعد أن ادعت إدارة السجن أن الأسير ربيع عصفور (31 عاماً) من بلدة سنجل، واجه سّجان وأصابه بجروح.

وتابع، أن إدارة السجن نقلت (38) أسيراً إلى سجون "النقب، وريمون، ونفحة وعزل آيالون، وعزل أيلا"، ووزعت بقية الأسرى على الأقسام الأخرى داخل السجن، علماً أن العدد الإجمالي للأسرى في القسم قرابة (70) أسيراً، وهم من ضمن أكثر من ألف أسير يقبعون في سجن "عوفر" بينهم أطفال.

1. صالح طارق لدادوة النقب

2. إسماعيل إبراهيم حلبية النقب

3. محمد حسين ربيع النقب

4. أكرم علي سلامة النقب

5. هاشم محمد حميدان النقب

6. مصعب ساهر برغوثي النقب

7. سيف محمد عبدة النقب

8. محمد أيوب دلايشة النقب

9. ياسر محمد رجوب النقب

10. عبد الرحمن حسين غليص النقب

11. عبد وليد عيد النقب

12. بكر أحمد عصافرة النقب

13. أيوب محمد الخضور النقب

14. عبد الله رائد بدوان النقب

15. محمد يوسف عوض النقب

16. محمد وحيد أبو ماريا النقب

17. أمير ناجي أبو شخيدم النقب

18. خضر جمال الحداد النقب

19. محمد جهاد عصافرة النقب

20. باسل حسن فليان النقب

21. لطفي إسماعيل برغوثي ريمون

22. معتز سميح وهدان ريمون

23. رائد محمد بدوان ريمون

24. شاكر محمد حنش ريمون

25. موسى مجدي خطيب ريمون

26. جهاد ساري وهدان ريمون

27. أحمد محمد عبدة نفحة

28. حامد إبراهيم سرور نفحة

29. محمد ماجد عواد نفحة

مجموعة أخرى من الأسرى جرى نقلهم للتحقيق وعدد آخر إلى العزل:

إلى التحقيق جرى نقل الأسرى:

1. ربيع عصفور

2. محمد سلامة دار سليمان

3. فؤاد دار خليل

4. عمر الخصيب

إلى العزل:

5. شكري الخواجا

6. محمود شريتح

7. فادي درويش

8. يحيى جادو

9. إبراهيم السويطي