الاحتلال يهدم منزلا في حي بيت حنينا وأساسات آخر في جبل المكبر

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي "الأشقرية" في بلدة بيت حنينا شمال القدس، وأساسات منزل آخر في بلدة جبل المكبر جنوبا.

وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال هدمت منزلا مملوكا للمواطن جهاد الشوامرة، في حي "الأشقرية" ببلدة بيت حنينا شمال القدس واعتقلت صاحبه خلال احتجاجه على عملية الهدم، بينما هدمت أساسات منزل لشخص من ذوي الاعاقة في بلدة جبل المكبر جنوب المدينة.

وأوضحوا، أن منزل عائلة الشوامرة الذي استهدف بالهدم يؤوي عائلة مكونة من 7 أشخاص، وأن عملية الهدم تمت بدون سابق إنذار بزعم البناء غير المرخص.

وقال نضال الشوامرة إن الاحتلال هدم منزل عمه جهاد الذي اعتقلته قوات الاحتلال أيضا، ودون أن يسمح للعائلة بإفراغ محتويات المنزل.

وأضاف الشوامر، أن مساحة المنزل المستهدف تبلغ 120 مترا مربعا، وسبق وأن قامت قوات الاحتلال بعملية هدم مماثلة لمنزل العائلة، حيث تم بناء المنزل الجديد المستهدف بجوار المنزل القديم. وأعتبر أن عملية الهدم تأتي في سياق الخطوات الاسرائيلية المحمومة لتفريغ المنطقة، وتوسيع البؤرة الاستيطانية على حسابها.

وفي سياق عمليات الهدم لمنازل المواطنين، أقدمت قوات الاحتلال في وقت سابق صباح اليوم، على هدم أساسات منزل يعود للمواطن اسماعيل قراعين، وهو من ذوي الاعاقة.

وفي السياق، أجرت سلطات الاحتلال عمليات مسح واسعة في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وذلك في إطار أعمال هندسية تقوم بها لإنشاء ما يعرف "بالقطار الخفيف".