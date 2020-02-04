والد الطفل البيطار يسلّم نفسه للشرطة

وطن: سلم والد الطفل محمود البيطار، الذي افتعل قصّة اختفاء نجله، نفسه لحيث اكد الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات أن الشرطة تسلّمت والد الطفل البيطار من محافظ أريحا والأغوار، وأوقفته تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقّه.

وكانت الشرطة كشفت مساء الإثنين، أن اختفاء الطفل البيطار من مخيم عقبة جبر بأريحا، كان مفتعلًا من عائلة الطفل، وإن التحقيقات أظهرت أن اختفاء الطفل كان بالاتفاق بين والده وزوج أخته، الذي أخفاه في منزله طوال الأيام الماضية.