كرايسلر باسيفيكا أفضل صفقة شراء بحسب الموقع الالكتروني كونسيومر غايد أوتوميتف



• "كرايسلر باسيفيكا" تفوز بجائزتي أفضل صفقة شراء في فئتي "السيارة العائلية" و"ميني فان" للعام الثالث على التوالي

• يقوم محررو "كونسيومر غايد أوتوميتف" بتحليل ومقارنة وتقييم العديد من المركبات من خلال إجراء اختبار شامل لكافة الطرازات الرئيسية في الولايات المتحدة

وطن: منح محررو الموقع الالكتروني "كونسيومر غايد أوتوميتف "(Consumer Guide Automotive) سيارة كرايسلر باسيفيكا جائزة أفضل صفقة شراء ضمن فئتي "السيارة العائلية" و"ميني فان" وذلك للعام الثالث على التوالي.

وقال توم آبيل، محرر في موقع "كونسيومر غايد أوتوميتف": ""كرايسلر باسيفيكا"، التي حصلت على جائزة أفضل صفقة شراء للعام الثالث على التوالي، فتوفر قوة حصانية رائدة في فئتها بالإضافة إلى كفاءتها في استهلاك الوقود، فضلاً عن تميز وجودة قيادتها على الطرقات، إلى جانب احتوائها على مجموعة من المميزات المناسبة للعائلة وتصميمها الأنيق".

ويقوم محررو موقع "كونسيومر غايد أوتوميتف" بتحليل ومقارنة وتقييم العديد من المركبات من خلال اختبارات شاملة لكافة الطرازات الرئيسية التي تم طرحها في الولايات المتحدة. ووفقاً لـ "كونسيومر غايد أوتوميتف"، فإن السيارة لا تفوز بإحدى جوائز أفضل صفقة للشراء بناءً على تقييمات موضوعية فحسب، إذ ينبغي أيضاً أن تميز نفسها كسيارة ذات قيمة جيدة بالمقارنة مع غيرها من السيارات في فئتها.

تعيد "كرايسلر باسيفيكا" الجديدة كلياً إنتاج سيارات الـ "ميني فان" بتصميمها الجريء وشكلها الخارجي المنحوت وقدرتها الوظيفية العالية ومقصورتها المصممة بشكل جميل، حيث تعكس كل زاوية من السيارة، سواءً في أجزائها المتناسقة وشكلها الخارجي وتصميمها الأنيق، مظهراً غير متوقعاً لسيارة من هذه الفئة. ومع احتوائها على أكثر من 100 ميزة للسلامة والأمن، بالإضافة لنظام "يوكونكت" للترفيه في المقاعد الخلفية ومجموعة كاملة من وسائل الراحة، تعتبر "كرايسلر باسيفيكا" سيارة الـ "ميني فان" المثالية للعائلات التي لا تقبل الحلول الوسط، مما ادى الى حصولها على جائزة أفضل سيارة "ميني فان" لعام 2019.

نبذة عن "كونسيومر غايد أوتوميتف":

نشرت "كونسيومر غايد أوتوميتف" منذ العام 1967 مراجعات وتقييمات موثوقة وموضوعية للسيارات والشاحنات الجديدة والمستعملة. ويتميز موظفو المجلة من المحررين المختصين في مجال السيارات بأكثر من 100 عام من الخبرة التراكمية في مجال تقييم واختبار السيارات. وينصب التركيز الرئيسي لـ "كونسيومر غايد أوتوميتف" على جعل عملية شراء السيارات أكثر سهولة بالنسبة للمستهلكين، حث يقدم محررو المجلة تقييمات احترافية وغير منحازة لما يقرب من 1500 مركبة جديدة ومستعملة، بالإضافة إلى توفير النصائح الخاصة بشراء السيارات وكتابة المقالات التي تتعلق بالسيارات. ويقع مقر "كونسيومر غايد أوتوميتف" في مورتون غروف، إلينوي. ويتم نشر المجلة بواسطة "بابليكشنز انترناشيونال" (Publications International).