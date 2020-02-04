إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

وطن: أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الثلاثاء، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت على مدخل بلدة جبع جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت عقب قيام قوات الاحتلال بنصب حاجز عسكري على شارع جنين– نابلس عند مفترق جبع.

وأضافت أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.