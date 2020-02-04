سلفيت.. اليافطات المكتوبة بالعبرية محظورة ومن يخالف يتخذ بحقه إجراء قانوني

وطن: أصدر محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل، قراراً يلزم اصحاب المحلات التجارية وجميع المنشآت في محافظة سلفيت بإزالة اليافطات و"الآرمات" المكتوبة باللغة العبرية واستبدالها بالعربية خلال مدة اسبوع كاقصى حد .

وشدد المحافظ كميل على ضرورة التزام الجميع بهذا القرار ، ومن يخالف سوف يتخذ بحقة اجراء قانوني صارم.

وبين كميل ان هذا الاجراء يأتي كرد على السياسة الاسرائيلية وعنجهية الاحتلال الرامية الى سرقة اراضينا وطمس معالم الهوية الفلسطينية في محافظة سلفيت التي يستعر فيها الاستيطان اضافة الى استغلال هذا المشهد لاغراض تخدم سياسات الاحتلال .