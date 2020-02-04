رئيس بلدية جنين لـوطن: مسلحون يعتدون على 4 من موظفي البلدية، ونطالب بمحاسبتهم

وطن: اعتدى نحو 7 أشخاص على موظفين في بلدية جنين، أثناء عملهم بتنظيم الأسواق في المدينة.

وقال رئيس البلدية فايز السعدي لـوطن، إن 7 أشخاص يحملون سلاحا وعصي وآلات حادة هاجموا ظهر اليوم، 4 من موظفي البلدية أثناء تأديتهم لعملهم بتنظيم الأسواق في المدينة.

وأضاف أن الهجوم وقع عند الساعة 12 ظهراً، أي وقت تبديل وردية "شفت" الشرطة، ولولا لطف الله ثم هبة المواطنين لنجدتهم ظناً منهم أنهم قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال قد هاجمت الموظفني الأربعة، لتطور الاعتداء بشكل أسوأ.

وأوضح السعدي أن حالة أحد المصابين خطيرة، فيما أصيب الأخرون بكسور ورضوض في أنحاء متفرقة من أجسادهم.

وأشار إلى أن المعتدين فروا هاربين من المكان تاركين ورائهم مركبتهم، حيث تم التعرف على هوية صاحب المركبة والمعتدين، وتجري عملية الشرطة البحث عنهم لاحضارهم.

وأكد السعدي على ضرورة محاسبة المعتدين وتطبيق القانون حتى لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات على موظفي البلدية وغيرهم من الموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة.