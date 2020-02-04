مجلس تنظيم قطاع المياه ينظم ورشة لمناقشة أداء مقدمي خدمات الصرف الصحي

وطن: نظم مجلس تنظيم قطاع المياه في مقره بمدينة البيرة، ورشة عمل استكمالية لعرض ومناقشة مسودة نتائج مؤشرات أداء مقدمي خدمات الصرف الصحي للعام 2018، بحضور عدد من مقدمي خدمات الصرف الصحي من مختلف المحافظات، بمن فيهم البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

وناقش طاقم المجلس من خبراء الأداء والمراقبة والتعرفة البيانات والمؤشرات مع أعضاء الفرق الفنية والمالية الذين شاركوا بإعداد البيانات ذات العلاقة، وذلك قبيل إصدار تقرير مؤشرات أداء مقدمي خدمات المياه وخدمات الصرف الصحي، حيث فتح باب النقاش بهدف مراجعة القيم المحققة لكل مقدم خدمة وتبادل الخبرات.

وكان المجلس قد انتهى من جمع بيانات 65 مقدم خدمة مياه وصرف صحي في الضفة الغربية و25 مقدم خدمة في قطاع غزة للعام 2018، حيث تمت عملية الجمع من خلال قاعدة البيانات التي تسمح لكل مقدم خدمة بإدخال بيانات الخدمة الخاصة بخدمات المياه والصرف الصحي.

ويشتمل التقرير المتوقع صدوره قريبا، على عدد من المؤشرات الفنية ذات العلاقة بالصرف الصحي أهمها نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي، ونسبة المياه التي يتم جمعها في الشبكة، ونسبة تغطية خدمة معالجة مياه الصرف الصحي ونسبة استغلال محطات معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها، بالإضافة إلى مؤشرات ضمان الجودة التي تشمل كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحي وامتثال المياه المعالجة للمواصفات الفلسطينية من أجل استخدامها في ري المزروعات، إلى جانب المؤشرات المالية والإدارية والإنتاجية ومؤشرات النوع الاجتماعي.