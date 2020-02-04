أسماء سلامة تكتب لوطن: إلى أين يمكن أن يصل جنون ترامب؟

منذ دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض في العشرين من كانون ثاني ، أثبت مباشرة للجميع أنه لا يشبه أي رئيس للولايات المتحدة الأمريكية ، في طريقة تعامله داخل البيت الأبيض وخارجه ، داخل أمريكا وخارجها .. شخصية غريبة الأطوار في التحركات والتصرفات والأقوال على حد سواء .

بدأت ملامح جنون شخصيته تظهر بشكل بارز في طبيعة القرارات التي اتخذها منذ توليه الرئاسة ، والتي كانت تضع أمريكا فوق جميع العالم ، كافة القرارات التي اتخذها ترامب لاقت اعتراضات في أمريكا وخارجها ، ومع ذلك كان يضرب بكل الآراء عرض الحائط ويستمر قدماً في تطبيقها ، لأنه يعلم ما لا يعلمه الجميع ، وأنه على حد قوله الأكثر جرأة ومصارحة في دوافع قراراته ، ولا يجملها أو كما يقول يكذب على الرأي العام ، بل كل تصرفاته فوق الطاولة ، ولا شيء في الخفاء .

استفاد من تجربة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية ، وأقام جداراً على طول الحدود التي تفصل أمريكا عن المكسيك ، ليحد من الجريمة والهجرة غير الشرعية ، منع الهجرة من سبع دول إسلامية مبرراً ذلك بأن هذه الدول هي رموز الإرهاب في العالم ، ويشكل مواطنوها خطراً على الأمن الأمريكي ، قام بمراجعة الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الولايات المتحدة من جهة وبين كندا والمكسيك ، ناهيك عن مواقفه الواضحة للعيان فيما يتعلق بحلف الناتو ، وروسيا ، فهو لا يتحرج أن يتصرف أي تصرف تجاه رؤساء هذه الدول وغيرها أمام عدسات الكاميرات ، ولا أن يصرح أي تصريح ضدها ، حتى أن الأمر يصل إلى حد السب والألفاظ النابية ...

تحركاته تشير إلى أن هناك شخصية غير طبيعية ، تعنته وفرض رأيه كذلك غير طبيعي ، إضافة إلى الكثير من الأخبار التي تشير إلى طريقة تعامله مع عائلته ، هو إنسان يتعدى حدود العصبية والاستبداد ليصل إلى حدود الجنون .

تمادى في شخصيته المجنونة ، ليتخذ قرارات دون الرجوع إلى ذوي الاختصاص ، كإصدار الأمر باغتيال قاسم سليماني على الأراضي العراقية ، والتي صرح البنتاغون أنه لم يكن يعرف عنه شيئاً ولم يعطي الأمر بذلك ، كما وكالة الاستخبارات المركزية كانت ضد القرار ، إلا أنه اتخذته منفرداً ونفذه وتفاخر بذلك ..

صفقة القرن كما يطلق عليها ترامب ، هي ضرب آخر من جنونه ، إذ كيف يعطي أرضاً ليس له سلطة عليها ، لدولة تحتلها من سبعين عاماً وأكثر ، وقد صدرت في حق شعبها العديد من القرارات الدولية ، معطياً كافة الامتيازات للمحتل ، وسالباً أبسط الحقوق من أصحاب الأرض الأصليين ، لم يكتفي بأن يقترح حلاً ، أو أن يشارك في مساعي لإنهاء الصراع ، بل استعرض بشكل هزلي وأقام مؤتمراً صحفياً كان أشبه بمسرحية ، طريقة كلامه ، وتعابير وجهه وحركات جسده تنم أن هذا الشخص غير طبيعي ، ولكن مهما يكن الأمر فهو رئيس الولايات الأمريكية المنتخب ..

فهل هناك فعلاً حد لجنون هذا الشخص ، أم أن عقله الذي يقوده إلى ممارسة هذه الأعمال قد أوحى إليه بتصرف آخر ، لم يقم بالإعلان عنه ولا التفاخر والاستعراض أمام الجميع به حتى الآن ...

الجميع يعرف الأزمة التي حصلت بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ، على الصعيد الاقتصادي ، وما قام به الصينيون من مقاطعة للمطاعم الأمريكية في أراضيها ، وتحدي الصين للولايات المتحدة اقتصادياً ، لا أحد يقول لترامب لا ، ولا أحد يتحداه ، فهو رئيس الدولة الوحيدة التي تقود العالم الآن ، فماذا عساه يفعل ليرد الصفعة بأقوى منها للصين .

لا أدري هل من الممكن أن جنون ترامب قد قاده لاتخاذ قرار فردي جديد بضرب اقتصاد الصين ، بطريقة مجنونة ، كأن يعطي الأمر بزرع فيروس خطير في الصين ، فيسبب لها كل ما تعاني منه الآن ، هل يمكن لجنونه أن يجعله يسحق آلاف ومن الممكن ملايين الضحايا في سبيل تحقيق أهدافه وربما ( تأديب ) من تجرأ على الوقوف في وجهه ...

لا خلاف على أن ما تعانيه الصين الآن اقتصادياً هو عكس كل ما قالته سابقاً ، أن اقتصادها قوي ولا يمكن لأي شيء أن يؤثر عليه ، ضربت في مقتلها ... ها هي أسواق المال فيها تتهاوى ، وخسائرها الاقتصادية بالمليارات ، مطاراتها تعاني الشلل ، وشوارعها تكاد تكون خاوية، لا أحد يتحرك بحرية داخل أراضيها ويفكر الإنسان ألف مرة قبل أن يسافر إليها ، أجلت العديد من الدول رعاياها منها ، حتى أن البعض حذر من استقبال الطرود منها ، وفي ذلك ضرب للشراء الالكتروني أيضاً ، الصين محاصرة ومعزولة ، أكبر الدول الاقتصادية والأكثر عدداً في السكان في حجر صحي دولي ، أي ضربة مميتة لاقتصادها أكبر من هذه ... هل يوجد لدى الأمريكان علاج لهذا الفيروس ؟؟ وفي حال تم انتشار المرض على أراضيها ستستطيع الحد منه ومكافحته ، أم سيكون حالها كالصين.

لا أدري هل من العقل الربط بين تكهنات بيل غيتس منذ عام 2014 بانتشار فيروس غامض في الصين سيقضي على 33 مليون نسمة في العام الحالي وبين ما يحدث بالفعل الآن في الصين ؟؟ أم أنها صدفة بحتة . وهل استوحى ترامب هذه الفكرة من الفيلم الأمريكي Contagion الذي تحدث عن انتشار مرض في هونج كونغ وسببه الخفاش ، أم أنها أيضاً مجرد صدفة .

هل من الممكن أن تصل الصراعات السياسية والاقتصادية ببشاعتها إلى هذا الحد من استهداف البشرية بوباء فتّاك قد يحصد أرواح ملايين الأبرياء حول العالم ، لمجرد فرض الهيمنة الاقتصادية، ورد الصفعة بأقوى منها ، وهل يمكن لمن يعاني جنون العظمة أن يقدم على هذه الأفعال لإشباع نرجسيته،، وإثبات أنه الوحيد القادر على الرد بكل قوة على كل شيء في سبيل تحقيق أطماعه وتنفيذ مخططاته .

كانت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت الحرب البيولوجية لتدمير الغابات في جنوب شرق آسيا لأن الجنود المقاتلين كانوا يلجأون للاختباء فيها ، فهل استُخدمت هذه المرة ضد البشر وليس الشجر ؟؟