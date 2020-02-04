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دولة بلا حدود و حكومة في المنفى

04.02.2020 10:16 PM
دولة بلا حدود و حكومة في المنفى

كتب: سامر عنبتاوي

و كأننا تفاجأنا ، قيادة و سلطة و قوى و مؤسسات و شعب ، كأننا تفاجأنا بالثامن و العشرين من كانون ثاني يوم أطلقت الصفقة ، فبدأنا نجتمع و نهلل و نهرول إلى الرد ، فكان ردا عاطفيا ، أو ردا غير مكتملا ، أو ردا بالارتياح النفسي لبعض أصحاب المصالح الإقتصادية و المالية ، أو ردا عدميا بنسف كل شيء ، المهم و المميز لهذه الردود جميعا أنها بقيت ردودا نظرية دون عمل أو جهود حقيقية ، و أقنعنا أنفسنا أن هناك إجماعا وطنيا على رفض الصفقة ، و كأن هذا يكفي و كأن الرفض اللفظي يغني عن البرامج و العمل .

إن خطورة صفقة العدوان أنها و بدون طول شرح تدخل الفلسطينيين إلى مربع النهاية ، أتذكرون لعبة السلم و الأفعى التي خلالها تحمر وجنتاك من الفرحة عندما تصعد السلم ، ليكفهر وجهك عندما يلتقطك فم الأفعى إلى الأسفل ،، ثم تعاود اللعب ، و الفرق هنا أنه في هذه اللعبة تصل للفوز و لو بعد عناء ، و يبدو أننا دخلنا اللعبة بلا سلالم ، بل فيها الكثير من الأفاعي .

و الأغرب أننا توجهنا لردات الفعل   فمن برامج بنيت لعشرات السنوات على حل الدولة على حدود ٦٧ و اعتراف بدولة الإحتلال إلى القفز و المطالبة بكامل التراب بردة فعل انفعالية بناء على تلاشي حلم الدولة و الإحساس بالخداع طيلة السنوات الماضية ، و عقدت اللقاءات و تناول الجميع النقاش حول ما العمل ؟  ونسي الجميع أنهم مسؤولون لعدم الجهوزية للحظة الحقيقة و إن تفاوتت نسبة المسؤوليات .

و الحقيقة أننا لا زلنا في إطار ردود الفعل بدون أن نمتلك القدرة على صياغتها أو التعامل معها ، فهل يعقل أن نواجه هذه الهجمة بنفس الشخوص و الأدوات و البرامج و التوجهات ؟ و هنا أقصد الجميع ، من قيادات إلى فصائل إلى حراكات شعبية و مؤسساتية إلى مراكز البحث و التحليل ، لندور في حلقة مفرغة فتلقفنا الأفعى مرة أخرى .

إن التوجه المستقبلي يجب أن يستند إلى حقيقة أن وجود سلطة تحت الإحتلال لا يمكن أن تستطيع تحقيق البرامج الوطنية لارتهانها لارادة الاحتلال و ضغوطه السياسية و الإقتصادية و الأمنية ، و أن وجودها تحت الإحتلال لن يقود إلى الحرية و إمكانيات المقاومة الجدية للإحتلال و لا تعبئة الشعب أو الحفاظ على علاقات الثقة و التكامل معه .

لذلك فإن المخرج يكمن في التوجه الاستراتيجي نحو إعلان دولة تحت الإحتلال بدون تحديد حدود ، فدولة الإحتلال لا تحدد حدودها و لسنا ملزمين نحن بذلك ، و لتترك المواجهة مفتوحة مكانيا و زمانيا حتى نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه ، و يترافق ذلك مع تشكيل حكومة منفى موحدة فصائليا و جغرافيا لتشمل الكل الفلسطيني و تمتلك من الأذرع للقيادة الموحدة في الداخل ، و تضم النخبة الواعية و الوطنية من كافة الأطياف .

إن هذا التوجه يستدعي أمران أساسيان ، الأول أن يستشار خبراء القانون الدولي و السياسة و الإقتصاد على المستويات الفلسطينية و العربية و الإقليمية لتشكيل شبكة الحماية لهذه الحكومة ، و الثاني بناء التحالفات لهذه الحكومة على المستويين الإقليمي و الدولي لتعزيز دورها و مكانتها .

أعلم أن الأمر ليس سهلا ، و السؤال من سيفعل ذلك كله ؟ و بالتأكيد أن الموضوع صعبا و لكن ليس مستحيلا إذا ما عملنا له بجد و تفاني ، و أعتقد أنه المنفذ الوحيد ، فهو المنطلق إلى الوحدة و البرنامج المشترك و تجاوز الخلافات و التباينات ، و لا يقل أهميه أنه لا يعطي أي تنازل مجاني للإحتلال و يبقي الباب مفتوحا في مواجهة تمتد إلى أجيال للمطالبة بالهوية و تقرير المصير ، و يعتمد تشكيل الحكومة على المرجعية الدولية و بقرار ١٨١ الذي نص على الدولة ، و الجواب حول أين حدود هذه الدولة للمجتمع الدولي ، يكون أين حدود دولة الإحتلال ؟ حتى تطالبونا بتحديد حدودنا ، و كذلك فإن اعتبار الوضع الفلسطيني كدولة تحت الإحتلال يبقي الحق الفلسطيني عند تغير موازين القوى بالمطالبة بها ، و يصبح أي موقف إحتلالي بالضم في ظل ميزان القوة القائم أمرا مفروضا و ليس علي أي موافقة فلسطينية ، و كذلك يبقى حق اللاجئين في العودة مفتوحا .

إني على  قناعة تامة أنه و رغم تعقيد الأمور فإن هذا التوجه هو الأفضل للشعب الفلسطيني إذا ما خلصت النوايا و بدأنا بالعمل الجاد  و الواعي و لم نرتهن لهذه اللحظة التي يسودها التراجع ، و التوجه للبناء للأجيال القادمة .

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