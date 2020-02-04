خلال افتتاح خزان الصفا في غزة.. غنيم: تأمين مصادر مياه آمنة هدف أساسي في ظل التحديات

وطن: أكد رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم، أن الرئاسة والحكومة الفلسطينية ستواصل العمل على توفير مصادر مياه إضافية وآمنة في الضفة وقطاع غزة وتعزيز الحقوق المائية رغم التحديات والظروف السياسية التي تصاعدت مؤخراً في ظل المخططات الرامية إلى فرض حلول وصفقات تنال من حقوق أبناء شعبنا.

جاء ذلك خلال افتتاح خزان الصفا في مدينة غزة، الذي أنشئ ضمن الخطة الاستراتيجية لسلطة المياه لتطوير مرافق المياه، وتم تنفيذ المشروع بقيمة مليوني دولار بدعم الصندوق الكويتي للتنمية بإدارة البنك الإسلامي بالتنسيق مع سلطة المياه وبلدية غزة وتنفيذ الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين. حيث تصل قدرته الاستيعابية إلى نحو 5 آلاف متر مكعب ويخدم أكثر من 90 ألف نسمة في المدينة.

وقال غنيم إن افتتاح هذا الخزان يضاف إلى جملة من المشاريع الاستراتيجية والآنية التي تعمل عليها سلطة المياه مع مختلف الشركاء بهدف تحقيق الأمن المائي في القطاع، في ظل الأزمة المائية الخانقة التي يعاني مها قطاع غزة، وتوصيل الخدمات الأفضل للمواطنين كماً ونوعاً.

وأشار إلى خطط توفير موارد طاقة إضافية من خلال تنفيذ مشروع تزويد الطاقة الشمسية للخزان لتزويد الكهرباء من خلال منظمة اليونيسف بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل بدعم من صندوق المساعدات الإنسانية.

من جانبه، تحدث محافظ غزة د. إبراهيم أبو النجا عن تقديره لسلطة المياه، مؤكداً على دعم الرئاسة للجهود الرامية إلى تحسين الوضع في القطاع، وشدد على أن هذه المشاريع تدخل في إطار تعزيز الصمود والتنمية في فلسطين في مواجهة المؤامرات التي تواجه القضية الوطنية حاضرها ومستقبلها.

بدوره، عبر رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، عن تقديره لجهود دعم سكان المدينة وتطوير مرافق المياه والصرف الصحي وتعزيز الخدمات المقدمة بما ينعكس على الحياة اليومية للمواطنين، مثمناً الجهات التي أثمر تعاونها عن إنشاء هذا الخزان. وأكد أن البلدية ستعمل مع كافة الجهات لتنفيذ المشاريع التنموية للنهوض بالوضع في المدينة.

كما أشار رئيس مكتب الهيئة العربية الدولية في غزة د. أسامة العيسوي إلى أن الهيئة تنفذ عدداً من المشاريع وخاصة في مجال المياه، وتسعى إلى تنفيذ المزيد من المشاريع الحيوية، مثمناً دعم الصندوق الكويتي والبنك الإسلامي للتنمية في هذا المجال، داعياً إلى تعزيز هذا الدعم، معبراً عن تقديره للتعاون مع سلطة المياه والحكومة الفلسطينية.