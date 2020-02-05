أجواء صافية اليوم .. وارتفاع على درجات الحرارة

رام الله- وطن: يكون الجو صافياً اليوم" الاربعاء" بوجه عام معتدلا نهارا حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى جنوبية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياُ وبارداً نسبيا الى بارد، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس يكون الجو غائماً جزئيا وبارداً نسبياً نهارا، وفي ساعات الليل تسقط امطار متفرقة على فترات خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى ،والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الجمعة تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لذا يصبح الجو شديد البرودة وماطرا وعاصفا ،وتسقط امطار متفرقة بمشيئة الله على فترات على معظم المناطق تشتد خلال ساعات المساء والليل وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر عالي ارتفاع الموج.

والسبت القادم يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لذا يستمر الجو شديد البرودة وماطرا وعاصفا ،وتسقط الامطار بمشيئة الله على كافة المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر عالي ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الافقية.