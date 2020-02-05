وزارة الصحة: لم نرصد أي إصابة بفايروس كورونا في فلسطين

رام الله- نفت وزارة الصحة الفلسطينية رصد أي إصابة بفايروس كورونا المستجد في فلسطين، حتى اليوم.

وأضافت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن فلسطين خالية من هذا الفايروس، نافية الإشاعات التي تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول رصد حالة في محافظة جنين.

من جهته، أهاب مدير عام الرعاية الصحية الأولية د.كمال الشخرة بالمواطنين الكرام عدم الانجرار وراء الاشاعات، واعتماد الأخبار الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة بهذا الخصوص.

وأشار د. الشخرة إلى أن توصيات منظمة الصحة العالمية تشمل الوقاية من هذا المرض التوصيات المعتادة للعامة التي تهدف إلى الحدّ من التعرض للأمراض ونقلها، بما في ذلك النظافة الشخصية ونظافة الجهاز التنفسي والممارسات الغذائية الآمنة، وغسل اليدين بالصابون والماء أو فرك اليدين بمطهر كحولي، تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، تجنب ملامسة أي شخص مصاب بأعراض زكام أو تشبه الأنفلونزا بدون وقاية، وطلب الرعاية الطبية في حال الإصابة بحمى وسعال وصعوبة في التنفس، تجنب الملامسة المباشرة دون وقاية للحيوانات الحية والأسطح التي تلامسها الحيوانات، طهي الطعام جيدًا، وبالأخص اللحوم.