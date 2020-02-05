مؤسسة بروباركو الفرنسية توقع اتفاقية قرض بقيمة 8 ملايين دولار مع مؤسسة فاتن

وطن: وقعت مؤسسة بروباركو، ذراع تمويل القطاع الخاص التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ومؤسسة فاتن لتمويل المشاريع الصغيرة اتفاقية قرض بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي لتمويل الأفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة في فلسطين. إن هذا التمويل الممنوح من بروباركو سيدعم أكثر من ألفي مستفيد وسيسمح بخلق والحفاظ على الألاف من الوظائف و فرص العمل.

فاتن هي مؤسسة لتمويل المشاريع الصغيرة غير هادفة للربح أنشئت في عام 1998 وهي تعمل لتمويل رواد الأعمال الفلسطينيين والحد من البطالة وتخفيف حدة الفقر. كما تشتهر مؤسسة فاتن بمبادرات التمويل التي تسهم في تحسين قطاعات الصحة والتعليم في فلسطين. تنشط المؤسسة في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال شبكة واسعة من الفروع المحلية الموجودة في المناطق الريفية والمدن, وكذلك في مخيمات اللاجئين. تضم أسرة فاتن 310 موظفين وتخدم أكثر من 31 ألف عميل، وهي مؤسسة رائدة في التمويل الصغير في فلسطين.

وتقوم مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة بلعب دورا هاما و أساسيا في دعم رواد الأعمال والشركات في توفير فرص العمل وزيادة الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية. من خلال اتفاقية تمويل جديدة مع مؤسسة فاتن لتمويل المشاريع الصغيرة، تواصل مؤسسة بروباركو الفرنسية دعمها للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في فلسطين.

الأتفاقية الموقعة اليوم تجسد وتعكس دعم مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية AFD المستمر لمدة عشرين عامًا للقطاع الخاص الفلسطيني. في عام 2017 ، على سبيل المثال، منحت مؤسسة بروباركو قرضًا بقيمة 10 ملايين دولار لشركة نخيل فلسطين ، المنتج الفلسطيني الرائد لتمور المجول في الأسواق المحلية والدولية.