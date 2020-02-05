المحكمة العليا.. الاحتجاز على ذمة المحافظ تعدٍ على القانون الاساسي والسلطة القضائية

وطن: أكد مهند كراجة المحامي في مجموعة "محامون من أجل العدالة"، لـوطن، أن محكمة العدل العليا، أصدرت اليوم قراراً اعتبرت في أن الاحتجاز على ذمة المحافظ غير قانوني وأنه تعدٍ على السلطة القضائية واختصاصها وعلى القانون الأساسي الفلسطيني.

وقال كراجة إنه تقدم بطعن لدى العدل العليا ضد قرار محافظ طولكرم بتوقيف احد المعتقلين على ذمته، حيث قامت النيابة العامة بتقديم بيناتها التي أثبتت خلالها توقيف أحد المعتقلين من تاريخ محدد إلى تاريخ محدد على ذمة المحافظ ووجهت له تهمة، وتم الإفراج عنه لاحقاً، وبالتالي أصبح القرار بشأن توقيف المعتقل منعدماً كونه تم الإفراج عنه قبل إصدار المحكمة قرارها.

وأضاف كراجة: اليوم أصدرت المحكمة قراراً اعتبرت فيه أن التوقيف على ذمة المحافظ مخالف للقانون الاساسي وتعدٍ على السلطة القضائية واختصاصها واجراءاتها.

يشار إلى أن وطن، أعدت تحقيقاً عن الاحتجاز على ذمة المحافظ بعنوان "موقوفون على ذمة المحافظ ضحايا الالتفاف على القانون"، للاطلاع اضغط هنا