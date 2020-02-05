شركة الاتصالات تنفي إعادة الجزء الأكبر والمهم من المعدات المسروقة من مستودعها الرئيسي في غزة

وطن: نفت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، ما تم تداوله عن عودة جزء كبير من المعدات المسروقة من المستودع الرئيسي لها في غزة.

وأكدت "بالتل" في بيان لها، ان ما تم اعادته هو جزء بسيط من المواد التي تشمل مواد دعائية وبعض المواد الأخرى التي لا تضمن تحقيق استدامة الشبكة واستمرارية تقديم الخدمات لان المعدات الأساسية للشبكة من الكوابل النحاسية وكوابل الالياف الضوئية والخزائن والمقاسم الطرفية وغيرها من المواد ما زالت مسروقة.

وأكدت الشركة أنها ما زالت أمام خطر اجبارها على التوقف عن تركيب خطوط جديدة وصيانة الاعطال التي تتعرض لها، وانقطاع الخدمات عن المواطنين.

وعبرت الشركة عن ثقتها بالجهات الأمنية لتكشف الحقيقية وتحاسب المسؤولين لان لا أحد فوق القانون وكلها أمل في عودة كافة المعدات وبالأخص المعدات والأجهزة الأساسية اللازمة لاستمرارية عمل شبكة الاتصالات.

وكانت شرطة غزة، زعمت أنها تمكنت خلال 48 ساعة من العثور على جزءٍ كبير من المعدات المسروقة من أحد مستودعات شركة الاتصالات في المنطقة الوسطى يوم الجمعة الماضي ، وتم إعادتها إلى شركة الاتصالات.

وأوضحت الشرطة في بيان لها، اليوم الأربعاء، "فور تلقينا بلاغاً بسرقة أحد مستودعات شركة الاتصالات في المنطقة الوسطى يوم الجمعة الماضي؛ باشرت المباحث العامة التحقيق في القضية وتمكنت خلال 48 ساعة من العثور على جزءٍ كبير من المعدات المسروقة، وتم إعادتها إلى شركة الاتصالات".

وأضافت: ما تزال القضية مفتوحة، والتحقيق جارياً مع مشتبه بهم .

وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية، أكدت أمس أن المستودع الرئيسي للشركة في منطقة الزوايدة بغزة، تعرض لعملية سطو مما أسفر عن سرقة محتوياته والتي تقدر بنحو خمسة عشر مليون شيقل، الامر الذي قد يحول دون تقديم الخدمة لشريحة واسعة من أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية. للاطلاع اضغط هنا.