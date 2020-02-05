"الأسيرات الماجدات تاج على رؤوسنا".. مظاهرة أمام سجن "الدامون" نصرة للأسيرات والأشبال

وطن: يتظاهر في هذه الأثناء، العشرات من أبناء الداخل الفلسطيني المحتل، قبالة سجن "الدامون" في وقفة تضامنية مع الأسيرات والأسرى الأشبال تنديدا بظروف اعتقالهم الخطيرة والانتهاكات اليومية التي يتعرضون لها على يد السجّان الإسرائيلي.

وقد دعت لجنة "الحريات" المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني المحتل إلى الاعتصام ، ويتقدّم المشاركين في الاعتصام، رئيس لجنة الحريات، الشيخ كمال خطيب، إلى جانب مشاركة عدد من القيادات والنشطاء، من بينهم، الشيخ حسام أبو ليل، رئيس حزب الوفاء والإصلاح.

ورفع المشاركون في الاعتصام، لافتات تضامنية مع الأسيرات والأسرى، تندد بالتنكيل الإسرائيلي بحقهم، من بينها "الأسيرات الماجدات تاج على رؤوسنا"، "المعاملة الإنسانية لأسيراتنا حق تكفله قوانين الأرض وشرائع السماء"، كما حمل المتظاهرون صورا لأسرى أشبال يقتادهم جنود الاحتلال إلى السجن ويتعرضون لأشكال بشعة من التنكيل والانتهاكات.