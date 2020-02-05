صفقة القرن، حديث الساعة، (قيادة متمترسه ، وشعب مغيّب)

كتبت: سناء طوطح

صفقة القرن، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وبحضور رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، عن خطته الموعودة لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين والتي تعرف بصفقة القرن، وتتضمن الخطة استمرار السيطرة الاسرائيلية على معظم الضفة الغربية التي احتلتها اسرائيل عام 1967، وضم الكتل الاستيطانية الضخمة في الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل وبقاء مدينة القدس موحدة وتحت السيادة الاسرائيلية.

حينها امتعضت القيادة الفلسطينية (القيادة التي تتفاوض مع الطرف الآخر الإسرائيلي الأمريكي منذ أكثر من خمسين عاماً) بكلمات من هنا وهناك وتصريحات وبقطع علاقات وتحتها ألف خط وعلامة استفهام؟؟ أما الشعب الفلسطيني فعبّر عن غضبه الفيسبوكي وقام بالواجب كما يقال، مع بعض المظاهرات- في يوم الجمعة عقب تصريح البدء بصفقة القرن بقرار أمريكي اسرائيلي- والتي لطالما شهدناها من جزء فقط من الشعب الفلسطيني، مع ضرورة التنويه إلى أفضلية الحلول السلمية إلى مرحلة معينة، وصولاً إلى أخذ الشعب حقه بنفسه، ولكن يقول تشومسكي "إن عامة الشعب لا يعرفون ما يجري، ولا يعرفون حتى أنهم لا يعرفون"، إلأ أن البعض قد يرى بأن الشعب يدرك ماهية اللعبة السياسية التي تمارس ولكنه يتجنب الوقوف في وسط سكة حديد، أو على جزيرة لا ميناء لها، أو أنه يبدو مغيّب تماماً لأسباب عدة كما يقول تشومسكي مرة أخرى" استراتيجية الإلهاء هي عنصر أساسي في التحكم بالمجتمعات، وهي تتمثل في تحويل انتباه الرأي العام عن المشاكل الهامة والتغييرات التي تقررها النخب السياسية والاقتصادية، ويتم ذلك عبر وابل متواصل من الإلهاءات والمعلومات التافهة" وبذلك يصبح مهمش التفكير، لا يفكر سوى بحياته الخاصة مع بعض البعبعات الفيسبوكية والشبكة العنكبوتية. أو أنه قد يكون متخوف أو مستفيد من السلطة (فئة المسحجين)، أما الوطن فهو هائم لوحده- في وسط محيط لا مهرب منه-هائم بين فئتين هما: الفئة الأولى، فئة المتفرجين كما ذكرها كريستوفر هيتشينز حين قال: " لا تتخذ أبداً موقف المتفرج على الظلم أو الغباء، القبر سيوفر لك متسع من الوقت للصمت" والفئة الثانية، فئة الفاسدين، وهي الفئة التي لا تبني الوطن وإنما تبني ذاتها، وتفسد الأوطان كما قال: نيلسون مانديلا.

منذ الانتداب البريطاني لفلسطين حتى استيطان الاسرائيليين للأرض الفلسطينية ونحن نعيش صراع طويل الأمد، ولم نحقق أي إنجاز فعلياً سوى دماء الشهداء وأسر الأبطال إلى حين قدوم السلطة الفلسطينية وأوسلو حينها حدث ما يلي: (الجدار، الأسرى، القدس، اللاجئين،الاستيطان الموّسع) وبدأت المفاوضات ما بين الطرفين بضعف فلسطيني وتعاطف إقليمي دولي وبقوة اسرائيلية وبدعم عالمي، وفي هذا العصر ستنتصر بالطبع المصالح المشتركة وخاصة حينما نتحدث عن القوة الاقتصادية، وهنا ينتصر الطرف الأمريكي الإسرائيلي، وصفقة القرن مجرد لعبة سياسية ولكن لعبة باهظة الثمن، وكلا الطرفين لديه من المال ما يكفي ليلعب كما يشاء، أمام تقاعس فلسطيني /عربي ، كما أن كلا الطرفين لن تأتيه الجرأة ليخطوا كهكذا خطوة إلا بإدراك تام بما يحدث وما يحدث في وسط القيادة الفلسطينية، حتى أنّ الطرفين لديهما من المعلومات ما يكفي من كل ما يجري بكافة الحيثيات، وحينها دقت الساعة لبدء اللعب من جديد ولكن بمنوال (على عينك يا تاجر)، صفقة القرن كتبت على 181 صفحة وقدمت ملخص لها بشكل واضح د.دلال عريقات في مقالتها (صفقة القرن ) المنشورة في جريدة القدس في الثاني من شباط لهذا العام، وفي الحقيقة لم أستغرب شيء من بنود تلك الصفقة المضحكة ولماذا نضحك على أنفسنا أو بالأحرى إلى متى سنبقى مجرد أفواه ناطقة، ولن أتطرق لتلك البنود، ولكن سأتطرق لمشكلة أساسية تتغلغل في هذا الوطن ،- الوطن الذي حوله القليلون لان الكثيرين حول السلطة فقط كما ذكر غاندي-، مشكلة الفساد وعدم الانتماء الحقيقي والوطنية الزائفة، وهنا الكارثة، ويتبع تلك المشكلة معطيات كثيرة ونقاش مستفيض.

وأخيراً وهو بالطبع ليس آخراً، بعد سماعي لكثير من تصريحات القيادة الفلسطينية حول عدم قانونية هذه الصفقة والتي تنتهك بها القانون الدولي ولا تحترمه، وفي الحقيقة استغرب من هذا الطرح حيث إنّ العالم بأسره يعلم بأن فلسطين إلى هذه اللحظة منذ 2006 لا مجلس تشريعي فيها يقوم بمهامه التشريعية والرقابية والمحاسبية، فمثلاً المادة الأولى من قانون الخدمة المدينة الفلسطيني تقول أن الوزير "هو كل موظف أدى اليمين الدستورية ومنح الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني"، وهذا مجرد مثال توضيحي حول الالتزام أو عدم الالتزام سواء بالدستور أو القوانين العادية أو حتى القانون الدولي بما فيه من اتفاقيات ومعاهدات دولية صادقت عليها القيادة الفلسطينية. فكيف لنا أن نصلح ما يحصل لنا من مؤامرات خارجية ونحن نعيش مؤامرات داخلية مجحفة في حق الشعب الفلسطيني، شعب مغيّب، شباب ضائع، وطن وحيد.