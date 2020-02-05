الاحتلال يخطر بهدم منشأة في سبسطية

رام الله- وطن: سلمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، مواطنا من سبسطية شمال غرب نابلس، اخطارا بهدم منشأته في المنطقة الأثرية بالبلدة، وسلمت آخر اخطارا لازالة خيمته.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم: إن جيش الاحتلال سلم المواطن نائل رزق أبو عقل اخطارا بهدم منشأة خاصة به في المنطقة الأثرية وتقع في محيط ساحة البيادر، كما قاموا بالطلب من المواطن مالك مخالفة الذي يملك خيمة سياحية متنقلة، بإزالتها.

وأشار عازم إلى أن الاحتلال اقتحم المنطقة الأثرية في القرية بشكل متكرر في الفترة الأخيرة، وهو يمارس أسلوبا ضاغطا على سكان محيط المنطقة الأثرية.

وكان الاحتلال قد هدم منشأة أبو عقل قبل 4 سنوات، وأعاد صاحبها ترميمها.

(وفا)