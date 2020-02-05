اتحاد مزارعي وادي الاردن واتحاد المزارعين الفلسطينيين يتفقان على اتخاذ كل الاجراءات لتسهيل استقبال المنتجات الزراعية الفلسطينية الى الاسواق الاردنية والعربية

وطن: قام اتحاد وادي الاردن واتحاد المزارعين الفلسطينيين اليوم بالتباحث العاجل بالخطوات العملية اللازمة للرد على قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي بمنع المنتجات الزراعية من دخول الاسواق الاسرائيلية واتفقا على العمل الفوري على فتح الاسواق الاردنية والعربية لاستقبال المنتوجات الزراعية الفلسطينية بديلا عن الاسواق الاسرائيلية.

وقال عدنان الخدام رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن ان الاتحاد على استعداد للعمل على فتح الاسواق الاردنية والعربية امام المنتجات الفلسطينية بالتنسيق مع وزارة الزراعة الاردنية

واكد الخدام ان المزارع الفلسطيني والاردني يقفزن صفا واحدا في مواجهة التحديات والاجراءات التعسفية التي يواجهها المزارع الفلسطيني.

من جانبه، اكد رافت خندقجي ان التنسيق والاتصالات مع الاخوة في اتحاد مزارعي وادي الاردن في حالة انعقاد دائم للبحث في بدائل وردود عملية على الاجراءات التعسفية الاسرائيلية وفتح اسواق عربية بديلة.

وعلى ضوء زيارة وزير الزراعة الاردني الى فلسطين اليوم، طالب الاتحادان وزيري الازراعة الاردني والفلسطيني على اتخاذ خطوات عملية متفق عليها لفتح الاسواق الاردنية والعربية فورا امام المنتجات الزراعية الفلسطينية بديلا عن الاسواق الاسرائيلية.