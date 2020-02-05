حزب الشعب يدين لقاء البرهان مع نتنياهو ويحذر من مخاطره

رام الله - وطن: دان حزب الشعب لقاء رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو في أوغندا.

‎وأشار الحزب في تصريح صحفي، إلى أن لقاء البرهان مع نتنياهو يعتبر التفاف على ثورة الشعب السوداني المجيدة ويضرب بعرض الحائط المواقف المبدئية للشعب السوداني الشقيق، الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

‎وحذر حزب الشعب من النتائج المترتبة على هكذا لقاءات، داعياَ للوقوف في وجه المخططات الصهيوأمريكية الهادفة إلى دمج إسرائيل في المنطقة والتطبيع معها.

‎وأوضح الحزب ان حدوث هذا اللقاء بعد الموقف المعلن من اجتماع وزراء الخارجية العرب، والذي تمثل في رفض خطة "ترامب نتنياهو" يعد تعبير عن زيف المواقف المعلنة من بعض الأنظمة العربية، ويظهر مدى التبعية لسياسة إدارة ترامب الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

‎وفي ختام تصريحه دعا حزب الشعب الحكومة السودانية وقوى الحرية والتغيير في السودان، إلى الوقوف في وجه نهج الخنوع والتبعية الذي مثله البرهان، وبما يحافظ على الوجه المشرق للسودان وشعبها الذي قدم التضحيات الجسام في سبيل نيل الحرية والتخلص من الدكتاتورية والتبعية.