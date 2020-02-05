الاحتلال يقلص مساحة الصيد في بحر غزة

وطن: قالت لجنة توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق صيادي غزة إن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الجهات الرسمية بتقليص منطقة الصيد المسموح بها في قطاع غزة.

وذكرت اللجنة في بيان مقتضب أن الاحتلال قرر تقليص مساحة الصيد ببحر غزة من 15 ميلًا إلى 10 أميال ومناطق أخرى إلى 6 أميال فقط، اعتبارًا من الساعة الرابعة من مساء اليوم.

ويواصل الاحتلال انتهاكاته ضد صيادي القطاع بصورة شبه يومية، وهو ما يتسبب بين الفينة والأخرى عن استشهاد أو إصابة أو اعتقال صيادين جراء إطلاق النار صوبهم، عدا عن مصادرة معداتهم ومراكبهم.