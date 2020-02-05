تحطم طائرة في اسطنبول خرجت عن مسارها عقب هبوطها حيث انشطرت لنصفين

وطن: نشطرت طائرة ركاب إلى قسمين بعد خروجها عن المدرج لدى هبوطها في اسطنبول اليوم الأربعاء، على ما أفادت وسائل الإعلام التركية، متحدثة عن سقوط جرحى جراء الحادث.

وأفاد مسؤول محلي تركي أن فرق الإسعاف نقلت 52 جريحاً جراء خروج طائرة الركاب عن المدرج في مطار صبيحة.

وانشطر هيكل الطائرة التابعة لشركة "بيغاسوس" الخاصة إلى قسمين واشتعلت فيه النيران بعد خروج الطائرة عن المدرج في مطار صبيحة كوغشن الدولي على الضفة الأسيوية لإسطنبول، كما أظهرت مشاهد بثتها شبكة "سي إن إن تورك".

فيما نفى وزير النقل التركي شهيد ترهان سقوط أي قتيل وفق ما نقل عنه تلفزيون تي ار تي الرسمي.

وكانت الطائرة آتية من ازمير في غرب تركيا ويرجح انها خرجت عن المدرج بسبب الامطار الغزيرة التي تهطل على اسطنبول.

واظهرت المشاهد التي عرضتها وسائل الاعلام التركية اناسا يحوطون بالطائرة.

ونقلت وكالة انباء الاناضول الحكومية ان عناصر الاطفاء اخمدوا الحريق الذي اندلع في الطائرة بعد الحادث.

وتم اغلاق المطار امام الرحلات وتحويل كل الطائرات الى مطار اسطنبول الدولي الواقع على الضفة الاوروبية للعاصمة الاقتصادية لتركيا.