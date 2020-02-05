تشييع جثمان الشهيد الحداد في الخليل

رام الله - وطن: شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، مساء اليوم الاربعاء، جثمان الشهيد الفتى محمد سلمان الحداد (17 عاما)، الذي ارتقى عصر اليوم الأربعاء، بعد اصابته برصاص قوات الاحتلال في الخليل.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الخليل الحكومي باتجاه منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع الأخير على جثمان الشهيد، قبل أن ينقل إلى مسجد عثمان بمنطقة وادي الهرية، حيث أدى المشيّعون صلاة الجنازة عليه.

وانطلق الموكب باتجاه مقبرة الشهداء بضاحية البلدية، ووري جثمان الشهيد الثرى وسط صيحات الغضب والاستنكار ضد الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا.